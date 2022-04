"Infiniti", la nouvelle série qui vous fait voyager de l’ex-URSS au cosmos

A l’origine du projet, l’envie des auteurs Stéphane Pannetier et Julien Vanlerenberghe d’écrire sur le contraste entre la base spatiale de… Kourou, en Guyane, et la jungle autour, avec ses villages d’Amérindiens et leurs croyances ancestrales.

"En creusant un peu plus, on s’est rendu compte que cette confrontation entre la science et une sorte de spiritualité" se retrouvait "dans tous les endroits où on faisait décoller des fusées", a expliqué Julien Vanlerenberghe lors d’un point-presse en mars.

Il s’agit d'"endroits assez déserts", a ajouté le scénariste, encore marqué par la présence de "troupeaux de chameaux" près de Baïkonour, d’où sont partis Spoutnik et Youri Gagarine.

En choisissant finalement ce territoire russe, loué jusqu’en 2050 au Kazakhstan, indépendant depuis 1991, les auteurs ont pu facilement "augmenter les enjeux" de leur intrigue.

Tout en faisant écho malgré eux à l’actualité, venue rappeler "que les choses qu’on pensait oubliées, ces fantasmes de la guerre froide, finalement, n’appartiennent pas qu’à la fiction", a déploré Julien Vanlerenberghe, deux semaines après le début de l’invasion russe de l’Ukraine.