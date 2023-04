Infiltrations d'eau, écrans d’ordinateur posés sur des poubelles : les conditions de travail parfois difficiles des agents de la police fédérale

En attendant, la police fédérale a dressé une liste de mesures pour faire chuter les coûts de la consommation énergétique. La pilule est difficile à avaler " on nous demande de limiter le temps des douches, de ne plus recharger ses appareils personnels, mais on se retrouve à travailler dans des bâtiments qui sont de vraies passoires énergétiques." s’insurge Eric Lauwaert "c’est un peu comme si vous changiez chez vous une ampoule, mais que vous laissiez votre toit fuiter et vos châssis s’effondrer. On a parfois ce sentiment de : faites ce que je dis, mais pas ce que je fais."