Inferno aux Brigittines, gagnez deux places

Lieu d’expiation, de subversion et de chaos, l’enfer est ce berceau imaginaire qui, plus que tout autre, a donné des idées aux prédicateurs de tout poil et aussi à nombre d’artistes. Parce que l’enfer est ici, et l’enfer, ce n’est pas les autres, c’est nous.

C’est nous qui en rions aussi : Roberto Castello imagine une tragédie sous forme de comédie séduisante et en profite pour faire un pied de nez aux banalités de l’existence, dans un déluge virevoltant de scènes et de caractères, de suspensions et de rythmes endiablés. C’est M’en fous la mort ! et M’en fous les styles !

Mais derrière les apparences de désinvolture se dressent une architecture du mouvement, une précision du geste, une maîtrise de l’image qui donnent à la drôlerie son double fond et sa brillante sémillance.

Le 3 septembre à 20 heures 30, à la Chapelle des Brigittines (Petite rue des Brigittines). Plus d'info: Inferno / Les Brigittines

