Infections sexuellement transmissibles (IST) : mieux vaut prévenir que guérir !

Les infections sexuellement transmissibles (IST) sont causées par des bactéries, des virus et des parasites qui se transmettent principalement lors des rapports sexuels sans préservatif (vaginal, anal et oral). Certaines IST peuvent aussi se transmettre par : contact cutané lors de caresses sexuelles. Le nombre de personnes contaminées ne cesse d'augmenter en Belgique. Le point avec le Dr Renkin, gynécologue et obstétricienne, consultante externe aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

Tout le monde est susceptible de contracter une IST, d'autant plus que la vie sexuelle est active et que le nombre de partenaires est élevé. La plupart du temps ces infections sont asymptomatiques, d'où la nécessité de se faire dépister régulièrement, au minimum à chaque changement de partenaire sexuel.

Ce dépistage consiste en une prise de sang, un test urinaire et/ou un frottis génital, et dans certains cas un examen clinique des parties génitales. Ce dépistage est essentiel car une IST ignorée peut tout d'abord être transmise à un ou une partenaire, et ensuite elle peut se compliquer et entraîner de la stérilité ou des cancers. Avoir une IST non traitée augmente également le risque de contracter une autre IST. Par contre, si elles sont dépistées à temps, il existe un traitement pour la plupart des ces maladies. Les maladies qu'on va rechercher et prévenir en amont : la chlamydia, la gonorrhée, la trichomonase, l'herpès génital, le papillomavirus, le VIH et la syphilis et enfin les hépatites.

Différentes IST

La Chlamydia

Due à une infection par la bactérie Chlamydia Trachomatis, la Chlamydia reste l'IST la plus fréquente en Belgique avec une hausse constante du nombre de cas diagnostiqués depuis 2013. La tranche d'âge la plus touchée à l'heure actuelle est la 15-34 ans. La Chlamydia se transmet lors de rapports sexuels vaginaux, anaux ou oraux, mais aussi et encore plus fréquemment lors de contacts directs ou indirects entre les muqueuses (lors de caresses etc..). En général asymptomatique, cette infection peut cependant se manifester 1 à 3 semaines après la contamination chez la femme par des pertes vaginales inhabituelles ou sanguinolentes, une irritation de la vulve ou une douleur au bas-ventre. Chez l'homme il s'agit d'une irritation et d'un écoulement au niveau du pénis, de douleurs en urinant et éventuellement de sang dans les urines.

La Chlamydia si elle n'est pas traitée peut être responsable chez la femme d'une infection de l'utérus et des trompes (appelée salpingite) qui peut être responsable d' infertilité. Le dépistage se fait par un frottis vaginal ou une analyse d'urine chez la femme, et par une analyse d'urine chez l'homme. La prévention se fait par l'utilisation du préservatif mais celui-ci n'offre qu'une protection partielle, la bactérie pouvant comme expliqué précédemment se transmettre lors de caresses sexuelles ou de sexe oral. Le traitement est simple, il s'agit d'une prise unique d'un antibiotique.

La Gonorrhée

C'est une infection due à une bactérie appelée le gonocoque. Depuis 2002 elle a elle aussi une tendance constante à la hausse avec une augmentation moyenne de 13% par an ces 10 dernières années. Elle touche 3 fois plus les hommes que les femmes, principalement entre 20 et 34 ans. Le mode de transmission est identique à celui de la chlamydia (rapports et caresses sexuels). Très souvent asymptomatique, l'infection eut se manifester 2 à 5 jours après la contamination par les mêmes désagréments que la Chlamydia. Le préservatif assure une protection non négligeable mais pas totale pour les mêmes raisons que la chlamydia. Les complications peuvent être une infection des trompes chez la femme avec risque de stérilité et une prostatite chez l'homme. Le traitement est à base d'antibiotiques.

La trichomonase

Le Trichomonas vaginalis est un parasite qui se transmet par contact sexuel. Il provoque des symptômes surtout chez la femme. Il va causer des pertes vaginales malodorantes, des démangeaisons, une sensation de brûlure pendant les rapports sexuels ou en urinant. Chez l’homme, l’infection est le plus souvent asymptomatique. C’est l’IST la plus répandue au monde et c’est celle qui augmente le plus le risque d’attraper le HIV ! Le dépistage se fait dès le cinquième jour après la contamination par frottis vaginal ou urétral chez la femme et dans les urines chez l'homme. La trichomonase se traite par un antiparasitaire en comprimés.