"Inexorable": Fabrice du Welz et Benoit Poelvoorde au sommet de leur art

"Inexorable", avec Benoit Poelvoorde, Alba Gaïa Belugi et Mélanie Doutey, en première ce soir au Caméo à Namur, en présence du réalisateur Fabrice du Welz.

Jeanne, fille d’un grand éditeur, est de retour au village au décès de son père, afin de s’installer dans le château familial, avec son mari, un écrivain à succès, et leur fille. Une jeune fille, étrange et séductrice, en profite pour s'introduire dans cette famille et se rendre indispensable. Petit à petit elle va faire monter la tension, déstructurer le couple, bouleverser le mari, et perturber l’enfant. Un thriller impressionnant dans sa maitrise, où le son et les décors forment de véritables personnages.

Fabrice du Welz au micro de Christine Pinchart…

"Inexorable" avec Benoit Poelvoorde, Mélanie Doutey, Jacky Berroyer et Alba Gaia Bellugi. On en sort bouleversé !