"Inexorable", Benoit Poelvoorde et Mélanie Doutey dans un thriller hypnotisant

Marcel Bellmer est un écrivain connu et reconnu. Surtout pour son premier livre intitulé " Inexorable ". Sa femme Jeanne Drahi est la fille d’un éditeur puissant récemment décédé. Avec leur fille unique, Jeanne et Marcel s’installent à la campagne dans le château familial. C’est là qu’ils font la connaissance de Gloria, une jeune femme sans histoire. Ou presque… Gloria ment et manipule les gens. Mais pour quelle raison et surtout pourquoi ?

C’est à toutes ces questions que tente de répondre le film "Inexorable" de Fabrice Du Welz. Balancé entre le drame psychologique et le thriller, ce film est d’une beauté étonnante et hypnotisante. Il y a aussi pas mal de belles couleurs dans cette histoire qui devient de plus en plus sombre. Fabrice Du Welz est un réalisateur cinéphile – on lui doit "Adoration", "The message from the king", "Alléluia", "Vinyan" – il aime les références. Il en joue pour nous proposer un cinéma qui lui est propre, même si on y retrouve du Giallo (ce cinéma italien noir et horrifique) et du Chabrol (un drame de bourgeois). C’est tendu, prenant et… inexorable. S’en détacher sera difficile. Tout comme vous vous attacherez aux prestations de Mélanie Doutey, Benoit Poelvoorde, Janaina Fokan et de l’incroyable Alba Gaia Bellugi, la Gloria de ce film à la fois trouble, troublante et troublée !