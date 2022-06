Ineos dévoile sa sélection pour le Tour de France : trois leaders mais un seul vrai patron ?

Au compte-gouttes, les différentes formations du peloton dévoilent leur sélection pour le prochain Tour de France. À quelques jours du grand départ au Danemark, c'est au tour d'Ineos d'officialiser son roster pour la Grande Boucle.

Et comme l'année dernière, la formation britannique emmènera... trois leaders dans ses valises : Geraint Thomas, Adam Yates et Daniel Felipe Martinez. Qui sera le vrai patron parmi cet essaim de leaders ? Difficile à dire. Sans doute que ça se décidera à la pédale lors de la première semaine.

Pour tenter de concurrencer les armadas UAE Emirates et Jumbo-Visma, Ineos misera également sur 5 coéquipiers, censés entourer au mieux leurs leaders. Luke Rowe, l'inoxydable capitaine de route sera évidemment présent et il sera accompagné du vainqueur d'A Travers la Flandre, Dylan Van Baarle et l'Espagnol, Jonathan Castroviejo. Notons l'absence Michal Kwiatkowski, blessé.

L'effectif est complété par le spécialiste du chrono, Fillipo Ganna et par le petit format Tom Pidcock. Suffisant pour briguer des victoires d'étapes et...un podium ?