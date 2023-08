Ineos dévoile sa sélection pour la Vuelta : le Belge Laurens De Plus à nouveau présent pour épauler Geraint Thomas

Le Gallois Geraint Thomas, 37 ans, sera le leader de la formation britannique Ineos Grenadiers lors du prochain Tour d'Espagne, qui débutera le samedi 26 août à Barcelone.

Le récent dauphin de Primoz Roglic (Jumbo-Visma) sur le Tour d'Italie (il a longtemps porté le maillot rose et terminé à 14 secondes du Slovène) sera accompagné par ses deux principaux alliés sur le Giro, le Belge Laurens De Plus et le Néerlandais Thymen Aresman.

Geraint Thomas sera également épaulé par le Colombien Egan Bernal, qui a visiblement bien digéré sa participation au dernier Tour de France, les Espagnols Omar Fraile et Jonathan Castroviejo, l'Italien Filippo Ganna et le jeune Allemand Kim Heiduk, qui disputera en Espagne son premier Grand Tour.