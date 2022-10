Inégalités : "On est dans la même tempête, mais pas tous dans le même bateau"

Dans l’épisode du PODCAST "Déclic – Le Tournant" de cette semaine, on revient sur "La Grande Démission" : tous ces travailleurs et travailleuses qui ont décidé de quitter leur boulot parce qu’ils n’y trouvaient plus de sens, parce qu’ils estimaient recevoir trop peu en retour de ce qu’ils investissaient dans leur travail. Mais on s’intéresse aussi à ceux – nombreux- qui n’ont pas les moyens de démissionner, pour qui cette question n’apparaît même pas comme un possible.

C’est le Psychologue Vincent Yserbyt (UCLouvain) qui attire l’attention sur cet enjeu, de plus en plus préoccupant à ses yeux : "Toutes les couches de la populations n’ont pas le loisir de se poser la question d’un changement de boulot, d’un changement de cap professionnel… quand le boulot ne fait plus sens. Pour certaines personnes, la question " quel est le sens que je veux donner à mon existence ? " est une question hyper luxueuse en réalité ! La question importante c’est comment est-ce que je vais parvenir à nouer les deux bouts ". Et il ajoute : " On ne se pose pas les mêmes questions sur le sens de sa vie dans une maison cossue du Brabant Wallon que dans un appartement exigu de Molenbeek".

Le professeur en psychologie sociale craint de plus en plus et sur toute une série de sujets il y ait "une ségrégation, une dualisation qui devient un problème de plus en plus préoccupant pour notre capacité à faire société. Certains disent que l’on est dans la même tempête mais plus dans le même bateau…or si on n’est plus dans le même bateau, c’est très difficile de trouver le bon rivage tous ensemble ". Pour Vincent Yserbyt, il faut absolument renouer du lien " diminuer le niveau d’inégalité entre les différentes franges de la population et retisser du discours collectif pour affronter les enjeux majeurs qui se profilent devant nous et qui vont bien au-delà de la crise de l’énergie…"

Pour aller plus loin sur ces enjeux, découvrir beaucoup d’autres analyses et témoignages, prenez le temps d’écouter les 45 minutes de "Déclic – Le Tournant" votre podcast consacré aux grandes questions de sociétés sur les tournants qui se profilent devant nous