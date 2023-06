Inédit : le Luxembourg exclut Durbuy de la compétition 2023-2024 !

Mais comment donc en est-on arrivé à cette situation presque ubuesque ?

La goutte qui a fait déborder la vase remonte à la fin avril dernier. A la rentrée aux vestiaires du match de D3 acff entre l’Entente Durbuy et Marloie (3-2), les esprits se sont échauffés de part et d’autre. En toile de fond des débats du jour, un match perdu par Marloie pour faits de racisme sur le tapis vert à l’aller, un incident involontaire de jeu entre des joueurs au retour, des insultes venant aussi bien de supporters que de joueurs, des menaces voire des coups, selon certains observateurs et, pour finir une formation de Marloie, morte de peur dans un vestiaire dont la porte est fermée à double tour. Celle-ci appelle les forces de l’ordre à sa rescousse pour sortir des installations marchoises sous bonne garde.

Forcément, le soir même, ce sont les combis de police photographiés sur place qui feront le buzz sur les réseaux sociaux. Et corollaire, l’Entente Durbuy montrée à nouveau du doigt, après d’autres faits survenus curieusement à chaque fois autour d’un match ayant eu lieu dans la province du Luxembourg.

L’affaire des vestiaires de Durbuy-Marloie débouche sur un rapport de police confidentiel, mais semble-t-il plutôt salé. Rapport destiné in fine à la Ville de Marche-en-Famenne, laquelle loue depuis une saison ses installations à l’Entente Durbuy.

Au bout d’une bonne semaine d’examen, la sentence est implacable : la location ne sera pas reconduite ! Elle l’avait pourtant été une première fois quelques semaines plus tôt lorsqu’il avait fallu remplir un document demandé par l’ACFF pour l’obtention de la licence nationale des amateurs.

La lettre envoyée par l’échevin des sports, Christian Ngongang, par ailleurs président de la régie sportive communale autonome de Marche (RESCAM) et par le directeur-secrétaire de la même institution, Jean-François Herin ne laisse place à aucun débat :

" Après analyse de la situation, le CA s’est positionné le 30 mai. Il a confirmé l’orientation de ne plus accorder à Durbuy l’accès à ses installations footballistiques et à son synthétique dès le 1er juin 2023. En tant qu’organisme public, il est devenu nécessaire de prendre les décisions utiles pour ramener de la sérénité au sein du foot provincial en vue du prochain championnat. "