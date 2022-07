Inédit : le film de Scooby-Doo avec Zac Efron et Amanda Zeyfried débarque sur Tipik !

L’icônique Amanda Seyfried (Lolita malgré moi, Mamma Mia, le Chaperon Rouge, Veronica Mars) se glisse dans la peau de Daphné Blake et le célèbre Zac Efron dans celle de Fred Jones ! A l’affiche également de Scooby ! d’autres acteurs et actrices se sont prêté.e.s au film d'animation: la talentueuse Gina Rodriguez (Jane The Virgin, Le journal d’une future Présidente) mais aussi Jason Isaacs (Peter Pan, La ruse) ou encore Tracy Morgan (The Last O.G).

Côté francophone on retrouve les deux compères Eric Missoffe et Mathias Kozlowski mais aussi Caroline Pasca (alias la voix d'Yvy Dickens dans Gossip Girl et celle de Nadia dans Titeuf) ou encore la talentueuse Céline Melloul (Star Wars: The Clone Wars)