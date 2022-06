Inédit en Belgique : de vieux tracteurs à louer pour une balade champêtre de 4 heures à Corroy-le-Grand

C’est vraisemblablement inédit et unique en Belgique !

Nicolas Braibant, un jeune fermier de Corroy-le-Grand passionné de vieilles machines agricoles, va louer au grand public, dès ce dimanche, 8 vieux tracteurs pour une balade champêtre de 4 heures en Brabant wallon. Le parcours fléché permettra au public de conduire ces vieilles machines agricoles en marquant des pauses gourmandes dans les villages traversés. L’occasion aussi de se replonger dans le passé et de réentendre le bruit caractéristique des anciens moteurs. Une idée de sortie originale, avec un petit parfum de nostalgie.

Le cadeau d’une grand-mère

C’est en acceptant de remettre en état le vieux tracteur donné par sa grand-mère que Nicolas a eu la nostalgie des vieilles machines agricoles. "Ce n’était pas forcément un vrai cadeau, car j’ai dû tout remettre en état", explique le jeune agriculteur de la Ferme des Noyers. "Mais j’ai réussi à restaurer l’engin. Puis, j’ai eu envie de me procurer d’autres vieux tracteurs. Je me suis pris de passion pour ces ancêtres. Et pendant le confinement, j’ai fait des recherches pour acquérir d’autres engins, notamment à l’étranger. Cela a demandé du travail, mais grâce à la simplicité des modèles de l’époque, avec quelques connaissances en mécanique et l’aide d’un ami, j’ai remis en état plusieurs véhicules. A ce jour, je dispose d’une collection de 8 vieux tracteurs, datant environ de 1950 à 1972".

Une passion à partager

Histoire de partager sa passion, Nicolas propose dès ce dimanche 12 juin, de louer ses vieux tracteurs au public, pour une balade autour de Corroy-le-Grand. "En discutant avec mon frère, on s’est dit que ces ancêtres ne demandaient qu’à rouler. J’ai eu envie de partager ma passion avec le public, notamment pour les citadins qui n’ont pas connu cette époque ni le charme du bruit des vieux moteurs, dont le moteur monocylindrique d’un tracteur de 1962".

Essai et circuit

Après avoir réservé son tracteur à l’avance, le candidat à la location se présente à la ferme de Nicolas en matinée, vers 10 heures. "Je présente d’abord mes vieux tracteurs. J’explique ensuite leur fonctionnement. Il est assez simple, mais souvent un peu différent d’un modèle à l’autre. Le conducteur fait alors un essai dans la cour de la ferme. Si tout se passe bien, et moyennant les modalités de location, le conducteur entame alors sa balade de 4 heures, environ. Le parcours est fléché. Il traverse une série de villages de la région de Corroy-le-Gand. Le périple champêtre comprend quelques haltes, dont une pause gourmande dans un des établissements du terroir.

"Des assurances sont prévues. Mais je demande aux gens de rouler avec douceur et de respecter les consignes de sécurité. En cas de panne, je me déplace aussitôt pour régler le problème ou trouver un autre engin pour autant qu’il soit disponible. Vous savez, un vieux tracteur, c’est presque comme un animal, on finit par s’y attacher !"

Les réservations se font via le site internet : https://fermedesnoyers.be

La location est de 120 euros par tracteur pour 4 heures environ. Un permis de conduire B est exigé.