Ine pitite tchanson pour sa ville de cœur ? Après « Lîdje », Bruxelles, à vous de jouer !

Une balade dans et pour s’ vèye ( sa ville)

Des déclarations d’amour à sa ville en musique, on en retrouve à toutes les sauces ! Ici, " sauce lapin " liégeoise avec Renaud Rutten, ou sauce " Dallas bruxelloise " avec Angèle.

Dans les deux chansons, les interprètes nous présentent dans leur style, leur ville. Il y a d’un côté, la performance musicale pour Angèle. De l’autre, la carte de l’humour avec Renaud, qui a adapté les paroles de " Bruxelles, je t’aime " pour sa ville, Liège, avec un accent local prononcé. Les chansons mettent en valeur le charme des traditions locales, du folklore, des langues régionales, le plaisir d’habiter dans sa ville. D’ailleurs, telle une relation sentimentale, les artistes ne décrivent pas leur ville comme parfaite : " On n'a pas de lumière du jour, six mois dans l'année " disait la chanteuse bruxelloise. Le clip de " Liège, je t’aime " tourné dans un métro, sonne comme un clin d’œil à celui qui se fait (trop ) attendre. Cela représente bien une réalité : nous n’avons pas besoin d’habiter dans un coin imposant et parfait pour l’aimer, c’est aussi dans leurs défauts que nous chérissons nos foyers.

A vous !

Bruxelles et Liège sont des villes avec un patrimoine bien connu et reconnu, alors, pourquoi ne pas faire découvrir de nouveaux coins en Belgique, vos petits coins ?

Vous êtes dans un groupe de musique, vous êtes humoriste, ou vous souhaitez simplement mettre en avant votre localité ? À vos instruments et vos caméras ! Vous pouvez reprendre, comme Renaud, la mélodie et transformer les paroles, ou même composer votre musique ! Peuplé(e), perdu(e), ville ou village, il y a tant de richesses dans nos régions, qui méritent d’être racontées. Dans une période où le déconfinement nous permet à nouveau de voyager, on se rappelle que c’est aussi chez nous qu’on vit de belles aventures !

Envie de chanter votre ville ou village ? Envoyez-nous votre vidéo à stoempeket@rtbf.be, et vous aurez peut-être la chance de la voir sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/stoemppeket