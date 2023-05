IndyCar : Felix Rosenqvist et McLaren impressionnent lors des qualifications des 500 miles d'Indianapolis

Le Suédois Felix Rosenqvist a dominé la première journée de qualification de la 107e édition des 500 miles d'Indianapolis, samedi, en réalisant le troisième tour le plus rapide de l'histoire du mythique circuit ovale.

Au volant de l'Arrow McLaren, Rosenqvist a atteint une moyenne de 376,5 km/h sur l'Indianapolis Motor Speedway, tout juste devancé par le détenteur du record historique, Arie Luyendyk et ses 381.3 km/h établi en 1996, et Scott Dixon, avec 376,6 km/h de moyenne pour s'adjuger la pole position l'an dernier.

La performance du pilote suédois ne lui assure toutefois pas la pole position pour la course prévue dans une semaine. Les 12 pilotes les plus rapides du samedi s'affronteront dans le "Fast 12" (Top 12) ce dimanche avant que six d'entre eux n'accèdent à la course finale pour la pole position.

Lors de ces premières qualifications, la Britannique Katherine Legge (Rahal Letterman Lanigan Racing) est également entrée dans l'histoire de l'Indy 500 en réalisant le tour le plus rapide pour une femme pilote. A 372,7 km/h de moyenne, elle a effacé des tablettes, le record de 370.4 km/h établi par la Suissesse Simona de Silvestro en 2021.

La plus mythique course sur ovale se tiendra le 28 mai prochain.