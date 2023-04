Industrie textile : quand le fil thermosoluble, petite révolution pour un meilleur recyclage des vêtements, se tisse à Bruxelles…

La formule, innovante, suscite l’intérêt croissant des grandes marques de mode. Christophe Berlo, le directeur financier de Resortecs, le confirme : " Avec un jean qui aurait été refait à partir des tissus qui ont été cousus avec notre fil Resortecs et démonté dans notre processus de démontage, on peut réduire l’impact CO2 de 50%. Ce qui représente sept kilos de CO2 par jean. On peut réduire la consommation d’eau de 3500 litres par jean, ce qui correspond à 98% de réduction d’eau, et on réduit les déchets de 80% ".

Ce qu’on a fait, c’est changer complètement de famille de polymère

Des grands enseignes de prêt-à-porter se sont déjà montrés intéressées, comme Bershka (une marque du groupe Inditex, comme Zara). Une collection de jeans a été proposée l’été passé. " Et plus récemment avec Décathlon, avec qui on a fait une collection de vestes de ski en fin d’année dernière " souligne le directeur financier.