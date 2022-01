Industrie pharmaceutique : Test Achats porte plainte contre Novartis, qui commercialise le (très cher) médicament contre l’amyotrophie spinale

Test Achats annonce, jeudi, porter plainte contre Novartis qui commercialise le médicament Zolgensma, destiné à traiter une maladie héréditaire rare, l’amyotrophie spinale (SMA), au prix de 2 millions d’euros. Soit le médicament le plus cher au monde, d’après l’organisation de défense des consommateurs.

"La propension des firmes pharmaceutiques à demander des prix exorbitants pour leurs médicaments 'innovants' augmente chaque fois un peu plus", avance Test Achats. "Pourtant, de tels prix hypothèquent tout le système de santé qui n’est plus en mesure de rembourser de tels prix et doit faire des choix douloureux". Un constat qui a motivé l’organisation à porter plainte auprès de l’Autorité de la concurrence pour abus de position dominante.

Le médicament est cependant remboursé en Belgique depuis décembre.