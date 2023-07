Le gouvernement fédéral avait ouvert cette voie afin de compenser la norme salariale qui, en 2023 et en 2024, ne laissait aucune marge à une augmentation salariale, en plus de l'index. Dans un pamphlet commun diffusé fin juin, les trois principaux syndicats avaient déjà reproché à Agoria de "vouloir limiter au strict minimum le nombre de travailleurs ayant droit à une prime de pouvoir d'achat". Pourtant, "les bénéfices et les paiements de dividendes" dans le secteur sont "très élevés", ont-ils insisté. Par ailleurs, les salariés voudraient que les patrons accentuent leur contribution aux frais de déplacement jugés insuffisants.