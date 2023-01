L’UE et les Etats-Unis ont "beaucoup plus à gagner en travaillant ensemble", ont souligné jeudi trois vice-présidents de la Commission dans une tribune au Financial Times. Valdis Dombrovskis, Frans Timmermans et Margrethe Vestager ont appelé à "créer un marché transatlantique ouvert" et souligné le risque d’une course aux subventions pour le marché unique.

"La compétitivité de l’UE […] ne peut pas être construite sur des subventions non ciblées permanentes ou excessives", ont de leur côté averti les ministres des Finances de sept pays membres, dont l’Autriche, le Danemark et la Finlande, dans une lettre commune.