En outre, Ola Källenius souhaite commercialiser encore plus Mercedes-Benz en tant que marque de luxe et rendre le constructeur automobile plus attrayant pour les consommateurs. Le CEO estime qu’il y a encore "beaucoup de potentiel".

Le cabinet américain de conseil en marques Interbrand a évalué la marque Mercedes-Benz à près de 51 milliards de dollars l’an dernier. Dans le secteur automobile, seul le constructeur japonais Toyota fait encore mieux dans cette liste, conduite par les géants de la technologie Apple et Amazon.