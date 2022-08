Indonésie : un passage piéton pris d'assaut par les fashionistas de Jakarta.

Ces dernières semaines, les jeunes des faubourgs de la ville affluent vers le quartier d'affaires pour participer à la "Citayam Fashion Week", un festival de la mode actuelle diffusé sur TikTok et Instagram.

"Je sens que c'est l'endroit où je peux exprimer mon style et créer du contenu. C'est vraiment amusant parce qu'il y a tellement de monde et je peux me faire de nouveaux amis ici. Je ne veux même pas rentrer chez moi", exulte Ricat Al Fendri, lycéen de 18 ans. Tous les matins, le jeune garçon saute dans le train avec ses amis en direction de l'endroit en vogue, coincé entre de hautes tours et des cafés tendance pour exhiber ses tenues du jour.

La police tente d'interdire l'utilisation du passage piéton comme podium et demande à la foule de s'éloigner.

En vain. Des filles aux jeans larges et lunettes de soleil colorées et des garçons arborant vestes en cuir ou manteaux en fausse fourrure et baskets élégantes continuent de filmer leurs exploits pour les diffuser sur les réseaux sociaux.

Certains adolescents ont même été surpris en train de dormir dans le quartier après avoir raté le dernier train pour rentrer chez eux. "Nous avons le droit de traîner ici. C'est un espace public et pour moi, c'est un excellent moyen d'évacuer le stress des examens scolaires", explique Ricat.