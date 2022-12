Indonésie : le volcan Semeru en alerte maximale après une éruption

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient des panaches de fumée s’élevant du mont Semeru et au moins un village couvert de cendres et baigné par une brume sombre.

Après l’éruption, internet a été coupé et le réseau téléphonique mobile était défaillant, selon un journaliste de l’AFP.

De son côté, l’Agence météorologique japonaise a mis en garde contre un possible tsunami, causé par l’éruption du volcan indonésien, vers 14h30 (06h30 HB) dans les îles de Miyako et Yaeyama, à l’extrême-sud de l’archipel nippon. Une heure plus tard, aucun dégât n’avait cependant été signalé.

L’Indonésie se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, où la rencontre des plaques continentales provoque une forte activité volcanique et sismique.