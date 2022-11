Indonésie : au moins 56 morts et 700 blessés dans un séisme à Java

Au moins 56 personnes ont été tuées et au moins 700 ont été blessées lundi dans un séisme de magnitude 5,6 qui a frappé l’île de Java en Indonésie, a indiqué aux médias locaux un responsable de la ville la plus touchée.

Un premier bilan faisait état de 20 morts et 300 blessés. "56 personnes ont été tuées et plus de 700 blessées", a annoncé Ridwan Kamil, le gouverneur de la province de Java occidental.

Des commerces, un hôpital et un pensionnat islamique de la ville ont subi d'importants dégâts du fait du séisme, selon la presse locale. Des médias ont montré plusieurs bâtiments de Cianjur dont le toit s'est effondré.

L'Indonésie est régulièrement confrontée à des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques, du fait de sa position sur la "ceinture de feu" du Pacifique où les plaques tectoniques se rencontrent.