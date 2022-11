Indonésie : au moins 162 morts et des centaines de blessés dans un séisme à Java

Au moins 162 personnes sont mortes et des centaines ont été blessées dans un tremblement de terre de magnitude 5,6 survenu lundi sur l'île indonésienne de Java, qui a fait trembler des gratte-ciels jusque dans la capitale Jakarta.

"J'ai le regret d'annoncer qu'il y a 162 morts", a déclaré le gouverneur de Java Ouest Ridwan Kamil dans une vidéo vue par l'AFP, un chiffre confirmé par Adam, porte-parole de l'administration de la ville de Cianjur qui, comme de nombreux Indonésiens, ne porte qu'un nom.

Un précédent bilan, présenté par le gouverneur de la province de Java occidental Ridwan Kamil, faisait état de 56 morts et de plus de 700 blessés. "En raison du grand nombre de personnes toujours bloquées sur place, nous estimons que le nombre de personnes décédées et blessées va augmenter", avait-il précisé.

Il y a de nombreuses familles dans des villages qui n'ont pas encore été évacuées

Selon l'agence indonésienne en charge des catastrophes, dans la ville de Cianjur, située près de l'épicentre du séisme, 25 personnes restaient coincées sous les décombres alors que la mission de sauvetage s'apprêtait à continuer à travailler durant la nuit. Plus de 2000 maisons ont été endommagées et plus de 5000 personnes évacuées, selon elle.

Des habitants ont transporté les victimes à l'hôpital à bord de pick-ups et de motos, selon des images obtenues par l'AFP. Les corps des morts ont été placés devant l'établissement, sous une bâche.

L'hôpital Sayang de Cianjur a été privé d'électricité plusieurs heures après le séisme. Elle était partiellement rétablie en soirée, selon le gouverneur de la province de Java occidental. Des soins et opérations ont dû être réalisés en extérieur. "Certains ont eu leurs têtes, pieds, recousus dehors", a-t-il déclaré.

Des commerces, un hôpital et un pensionnat musulman de la ville ont subi d'importants dégâts, selon la presse locale.

Selon le chef de l'administration de la ville de Cianjur, Herman Suherman, "il y a de nombreuses familles dans des villages qui n'ont pas encore été évacuées".

L'épicentre du séisme était situé près de Cianjur, à quelque 100 kilomètres au sud de Jakarta, selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS). Aucune victime ni aucun dégât important à Jakarta n'a été rapporté dans l'immédiat mais, dans la capitale, des personnes se sont précipitées hors des bâtiments. Des centaines de personnes patientaient à l'extérieur après le séisme, portant pour certaines des casques de protection afin de parer les chutes de débris, a observé un journaliste de l'AFP.

L'Indonésie est régulièrement confrontée à des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques, du fait de sa position sur la "ceinture de feu" du Pacifique où les plaques tectoniques se rencontrent.