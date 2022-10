Indomptable en Europa League, même nombre de points que la saison passée en championnat, l’Union Saint-Gilloise peut-elle se mettre à rêver plus grand ?

L’Union Saint-Gilloise continue d’engranger des résultats : 19/30 en championnat, soit le même bilan que la saison passée pour son retour parmi l'élite et 9/9 en Europa League. Non, le retour de l’Union Saint-Gilloise en Pro League et en Coupe d’Europe n’est pas qu’un feu de paille.

Ne pas s’enflammer, rester les pieds sur terre et renforcer l’esprit collectif. Ces mots, on les entends depuis maintenant un peu plus d’un an avec le retour de l’Union Saint-Gilloise en Pro League. Force est de constater que l’humilité du club et le travail d’équipe porte aujourd’hui ses fruits. En championnat, l’Union est pour l’instant 4e avec un bilan de 19/30 (6 victoires, 1 partage et 3 défaites), soit exactement le même nombre de points que la saison passée.

Sauf que cette année, l’Union y a ajouté l’Europa League. Avec la manière et toujours cette même recette : l’humilité, le travail d’équipe et jouer le coup à fond.

"Non ce n’est pas un miracle", explique d’ailleurs Karel Geraets à notre envoyé spécial Erik Libois. "Je pense que le scénario est magnifique. Mais après la 1-0, on a continué à jouer avec beaucoup de mouvements, beaucoup de forces vers l’avant et on a eu des occasions sans les mettre au fond. Je pense qu’on était la seule équipe qui voulait gagner ce soir, surtout en fin de match. Le scénario est avec nous."