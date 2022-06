Indochine vous offre un concert en IMAX

Indochine annonce son premier concert filmé live pour IMAX, dans le cadre de la tournée CentralTour.

Il s’agit de la date prévue au Groupama Stadium de Lyon ce 25 juin 2022, qui sera dès lors immortalisée en intégralité.

Ce Central Tour sera diffusé ensuite au cinéma le 24 novembre 2022 à 20h, une date unique pour laquelle vous pourrez vous procurer des places dès le 7 juillet. Il sera visible dans plusieurs centaines de cinémas partout en France, Belgique et Suisse, tous réseaux de salles de cinéma confondus. D’autres pays seront prochainement annoncés.

Des avant-premières exclusives seront aussi proposées le mercredi 23 novembre à 20h, avec une mise en vente des billets le 4 juillet 2022.

22 caméras digitales certifiées IMAX seront mobilisées pour l’événement. Indochine deviendra de cette manière le premier groupe au monde à proposer un concert filmé et diffusé au cinéma avec ce procédé, dans le cadre du programme " filmé pour IMAX " lancé en Septembre 2020. Pour celui-ci, la société a choisi de sélectionner les caméras digitales les plus haut de gamme et les meilleures de leur catégorie. L’utilisation de ces caméras, obligatoirement associée au processus unique de post production, permet aux réalisateurs d’offrir plus largement l’expérience IMAX aux spectateurs.

Parmi les premiers films du nouveau programme " Filmé pour IMAX " figurent DUNE, DOCTOR STRANGE AND THE MULTIVERSE OF MADNESS et TOP GUN : MAVERICK.

Grâce à la technologie des caméras digitales et un travail de post production de pointe, luminosité, colorimétrie et contraste sont sublimés pour des résultats inégalés de réalisme et de précision sur grand écran. Le son hors du commun, puissant et vibrant, est diffusé de manière ultra précise.

L’immensité des écrans IMAX garantit une expérience immersive totale à la hauteur de la scénographie emblématique de cette tournée : une tour centrale de 45 mètres de haut et le plus grand écran vidéo jamais utilisé pour un concert live (2500 m2 / 1400 panneaux de led).

Célébrant le 40ème anniversaire d’Indochine, le Central Tour qui se joue à guichets fermés dans les 5 plus grands stades français, s’est dévoilé dans un show d’anthologie le 21 mai dernier au Stade de France.

Le groupe français a réuni 97 036 fans, un record d’affluence parmi tous les événements organisés dans ce lieu (sport et concerts confondus). Il a également pulvérisé les mêmes records d’affluence dans les 4 autres stades (Bordeaux, Marseille, Lyon, Lille). A la fin de la tournée, ce sont 400 000 personnes qui auront vu ce concert anniversaire.

Le film INDOCHINE – CENTRAL TOUR AU CINÉMA est réalisé par Hans Pannecoucke, produit par KMS, Sony Music France et JYL Productions, et distribué au cinéma par Pathé Live.

Les salles IMAX en Belgique et Suisse : ANVERS – BRUXELLES – CHARLEROI