Indochine sort un clip live pour "Station 13"

Le concert monumental du groupe Indochine qui s’est joué à guichets fermés dans les cinq plus grands stades français a été proposé le 24 novembre 2022 au cinéma. En rassemblant plus de 400.000 spectateurs, cette tournée anniversaire des 40 ans du groupe a pulvérisé tous les records d’affluence dans chacun des stades, toutes disciplines confondues (concert et sport).

La tournée Central Tour 2022 d’Indochine a effectivement battu tous les records. En six concerts, ils ont comptabilisé six records d’affluence avec un total de 417.799 spectateurs.

Un show dont les chiffres font tourner la tête : une structure en acier de 150 tonnes, mais aussi 2500 m2 d’écrans vidéo, composés de 1400 panneaux de LED pour un poids de 68 tonnes, soit le plus grand écran jamais utilisé pour un concert live, qui a été spécialement conçu pour le Central Tour.

Le 25 juin 2022, le concert à Lyon a été l’objet d’un premier concert filmé avec la technologie IMAX. 22 caméras digitales certifiées IMAX ont été mobilisées pour l’événement. Indochine devient de cette manière le premier groupe au monde à proposer un concert filmé et diffusé au cinéma avec ce procédé.