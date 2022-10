Indochine, quand Marguerite Duras inspire à jamais Nikola Sirkis

Toujours d’après Nicola Sirkis, le nom Indochine leur vaut des plaintes de profs qui se plaignaient que l’on connaisse plus l’Indochine par le groupe que par l’histoire. Aujourd’hui l’histoire a bien donné raison à leurs détracteurs car il est vrai que quand on vous dit "Indochine" la première chose qui vous vient en tête, c’est plus ''3 Nuits par Semaine'' ou ''J’ai demandé à la Lune'' qu’une ancienne colonie française.