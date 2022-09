INDOCHINE : le Central Tour au cinéma

Le concert monumental du groupe INDOCHINE qui s’est joué à guichets fermés dans les 5 plus grands stades français est aujourd’hui proposé au cinéma. En rassemblant plus de 400.000 spectateurs, cette tournée anniversaire des 40 ans du groupe a pulvérisé tous les records d’affluence dans chacun des stades, toutes disciplines confondues (concert et sport).

C’est ce jeudi 24 novembre que le groupe vous invite à revivre ces moments forts en IMAX dans 450 salles de cinéma en France, en Belgique et en Suisse. Toutes les infos et réservations sont à retrouver sur le site officiel ici.