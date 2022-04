Indochine, la vie est belle

Nicola Sirkis et Dominique Nicolas ont 20 ans. Passionnés de musique, ils décident de fonder un groupe. La formation, c’est Indochine portée sur les fonts baptismaux en 1980. Envieux de secouer la scène punk au profit d’un genre nouveau, la new wave. Nicola, le chanteur et Dominique, le bassiste et compositeur s’entourent de musiciens dont Stéphane, le jumeau de Nicola. En 1981, lors d’un concert dans un club parisien, la formation est repérée par plusieurs compagnies. Et Indochine signe son premier contrat avec la maison de disques qui permet au groupe de conserver son nom de baptême. Tout se produit dans la paix totale. Et l’année suivante, après avoir assuré les premières parties européennes des rockeurs français de Taxi Girl. Indochine enregistre son premier album, " L’aventurier " dont le single éponyme devient le tube de l’été 83. Dans la foulée, le groupe de Nicola et Dominique sort un deuxième opus " Le péril jaune " vendu à 225000 exemplaires. Ce n’est pas mal pour un début mais la formation réalise un meilleur score et triple les ventes avec " 3 " qui comporte les titres " Tes yeux noirs " dont le clip est réalisé par Serge Gainsbourg, " Canary Bay ", " Trois nuits par semaine " et " 3ème sexe ". Indochine devient ainsi le fer de lance de toute une génération, le symbole d’une nouvelle vague musicale et signe un quatrième album en 1987 " 7000 danses " et entame une tournée en Europe, au Canada et au Pérou. La formation se désintègre peu à peu, notamment avec le départ de Dimitri Bodianski, le saxophoniste préoccupé par ses nouvelles activités de papa. Mais le trio de tête reste serein. Les jumeaux Nicola et Stéphane ainsi que Dominique enregistrent l’album " Le baiser " dont le premier single " Des fleurs pour Salinger " s’écoule à 300000 exemplaires. Un succès qui les amène à offrir aux fans un album anniversaire pour les 10 ans du groupe " Birthday album " qui se vend à 600000 exemplaires.