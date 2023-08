Indochine et Louise Attaque enflamment le public du Ronquières Festival

En 2005, The Subways faisait ses débuts sur la scène musicale britannique avec son premier album Young for Eternity et son single "Rock n Roll Queen". Encensés par la presse anglaise qui qualifiait le groupe comme étant "la chose la plus sexy qui ai balayé le rock'n'roll depuis des années", The Subways s’est produit dans plus de 100 festivals internationaux comme le festival de Glastonbury, ceux de Reading & de Leeds, etc. Alors que le groupe est revenu aux affaires en janvier 2023 avec “Uncertain Joys“, son 5ème album, le groupe se sent-il toujours “jeune pour l'éternité” comme en 2005 ?

Et bien, sur la scène Tribord de Ronquières, le groupe nous a prouvé qu’il n’avait rien perdu de cette exubérance propre à la jeunesse, proposant un show à la fois énergique, très rock et divertissant, le leader et auteur-compositeur Billy Lunn prenant souvent le temps de parler au public et de l’encourager à chanter et à pogoter. Et les festivaliers ne se sont pas fait prier. En guise de final, The Subways aura convaincu les plus septiques en jouant avec panache (et même quelques paroles traduites en français) cet hymne rock intemporel qu’est “Rock & Roll Queen”.