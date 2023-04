Indochine : encore un beau succès pour le groupe de Nicola Sirkis

Pour fêter ses 40 ans de carrière, Indochine avait mis sur pied une tournée des stades, Central Tour, ayant établi des records d’affluence toutes disciplines confondues. En tout, ce sont 6 concerts qui ont été donnés en 2022 en France, dont 5 à guichets fermés.

D’après le chanteur, l’organisation de cette tournée a nécessité " trois ans de travail pour monter les concerts du stade, et trois ans et demi pour le mixage et le montage " du film, tourné avec la technologie IMAX.

Pour promouvoir la sortie du CD/DVD live, le groupe avait sorti le clip de "Station 13" :