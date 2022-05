Indigo De Souza : rock 90’s, grunge pop et tribulations adolescentes

En septembre dernier, forte de l’excellent accueil du public, la belle continue sur sa lancée et délivre un deuxième disque ambitieux et cathartique coproduit par Brad Cook (Bon Iver, Waxahatchee),"Any Shape You Take". Dix morceaux mouvants qui révèlent le talent et la palette musicale riche et complète de l’artiste qui plonge encore un peu plus loin dans l’introspection. "Darker Than Death", "Real Pain", "Bad Dream", "Kill me"… Des titres sans équivoque qui exposent ses démons adolescents : "Tout doit être dit ", explique-t-elle. "Je voulais que cet album donne un sentiment de changement. Ces chansons sont issues d’une période turbulente de ma vie où je suis parvenue à l’amour de moi-même à travers de nombreuses crises existentielles et des changements de perspective."

Indigo s’aventure dans les méandres des sentiments les plus beaux comme les plus terrifiants soutenue par la guitare de Dexter Webb, la basse de Zack Kardon, et la batterie d’Avery Sullivan, avec fureur et sincérité.

Elle se produira ce soir à la Rotonde dans le cadre des Nuits Botanique. Must see !