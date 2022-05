Indignation à Roland-Garros : Irina-Camelia Begu lance sa raquette dans les tribunes et blesse un enfant

Le match a donc été interrompu et le superviseur a été appelé. La joueuse a écopé d’un avertissement pour conduite anti-sportive, sans plus. Son adversaire au 2e tour, Ekaterina Alexandrova était visiblement énervée de cette décision et les tribunes aussi.

Begu a ensuite remporté 6 des 8 jeux après l’incident et a fini par l’emporter 6-7, 6-3, 6-4 pour se hisser au 3e tour. Heureusement, la joueuse roumaine est allée apaiser les tensions en fin de match pour aller s’excuser auprès du jeune garçon et prendre une photo. Plus de peur que de mal dira-t-on.