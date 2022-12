Indigestion, brûlure, coupure : les bons gestes pour éviter les tracas du Nouvel An

"Sans alcool la fête est plus folle" disent certains. En tout cas, elle est moins dangereuse. Selon la dernière étude de l’institut belge de sécurité routière Vias, trois fois plus d’accidents sont provoqués par un conducteur alcoolisé au Nouvel An (22 en moyenne) par rapport à Noël (sept en moyenne).

Outre la somnolence, un trop-plein d’alcool peut provoquer des vomissements, des chutes, allant même jusqu’au coma éthylique.

Face à une personne alcoolisée inconsciente, trois gestes à retenir : vérifier sa respiration, la coucher en position latérale de sécurité et appeler les urgences (112).