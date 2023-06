Indices UV : comment bien se protéger du soleil !

En fait, c’est assez facile à comprendre.

Théoriquement :

Un indice 30 te permet de cramer 30x moins vite que si tu ne mettais pas de crème.

Un indice 50 te permet de cramer 50x moins vite que si tu ne mettais pas de crème. Etc.

Donc par exemple, si tu prends un coup de soleil en 10 minutes quand tu ne portes pas de crème solaire, il te faudra 10 minutes x 30, donc 5 heures, pour te prendre un coup de soleil. Sauf que ça, c’est la théorie ! Dans la vraie vie, on ne met pas assez de crème, on transpire, on se frotte… Bref on est moins bien protégé. On estime donc qu’il faut diviser l’indice par 3.

Donc, dans la vraie vie, un indice 30 te permettra alors de cramer 10x moins vite que sans crème. Donc s’il te faut 10 minutes pour cramer sans crème, il te faudra 1h40 pour prendre un coup de soleil avec un indice 30.

C’est pour ça qu’on conseille de remettre de la crème toutes les deux heures. La crème n’empêche pas de bronzer ni de cramer ! C’est juste qu’elle ralentit le truc. Ah oui et d’ailleurs ! Les UV ne sont pas bons pour les yeux ! Donc pense à porter des lunettes de soleil.