Indiana Jones : Steven Spielberg, George Lucas et John Williams, le trio gagnant

Henry Walton Jones Junior, alias Indiana Jones, est aventurier et professeur d’archéologie. Incarné par l’acteur Harrison Ford, il est vêtu en général d’une veste de cuir, d’un chapeau fedora brun, une chemise kaki et un fouet lorsqu’il voyage. À l’université, il porte costume et lunettes rondes.

Son père, Henry Jones Senior, interprété par Sean Connery, n’est pas un homme de terrain. Il devra le tirer des griffes des nazis dans le troisième épisode, La dernière croisade.

On retrouve dans Indiana Jones de nombreuses allusions à Star Wars. Notamment une fresque représentant les deux droïdes R2D2 et C3PO sur une colonne du temple égyptien enfoui. Une autre, c’est l’enseigne d’un bar à Shangaï, le club Obi Wan. Dans la BO, John Williams s’est lui aussi fendu de quelques fragments de la musique de Star Wars. Le trio infernal a encore frappé.