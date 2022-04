Indiana Jones: des scènes mythiques dues à une dysenterie...

Troisième épisode déjà du feuilleton de Gorian Delpâture et de Julien Demeuse consacré aux héros de fiction. Les deux premiers étaient nés dans des livres. Celui-ci vient du cinéma. Il porte un chapeau, tient un lasso, déteste les nazis et adore les trésors. Il s’appelle Jones mais on le surnomme Indiana. Indiana Jones.

C'est Georges Lucas, le créateur de Star Wars, qui a imaginé le personnage d'Indiana Jones. Le film, lui, sera réalisé par Steven Spielberg. Georges Lucas , dans sa jeunesse était amateur de série d'aventures à suspense. Il inventera très vite son personnage principal. un certain Indiana Smith.