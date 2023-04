Indiana Jones 5 : une bande-annonce pleine d'humour et d'action fait grimper l'envie

Après un épisode en 2009 fortement décrié (la productrice Kathleen Kennedy a récemment reconnu que le film avait été rat), Indiana Jones fera son grand retour au festival de Cannes pour un 5e épisode, Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones et le Cadran de la Destinée) qui, à en juger par la première bande-annonce et celle-ci, est très prometteur.

La nouvelle s'ouvre par sur Indiana Jones retraité qui traîne sa déprime dans le métro (avant de s'y retrouver plus tard sur un cheval) et dans un boulot classique. On se rend mieux compte aussi de la place que prend le personnage de Phoebe Waller-Bridge, la créatrice de "Fleabag" et de "Killing Eve", dont on dit qu’elle pourrait prendre la relève à l’avenir et qui est pressentie pour écrire et réaliser le prochain James Bond.

C’est le premier Indiana Jones à ne pas être réalisé par Steven Spielberg (c’est James Mangold qui est à la manœuvre). Il sera dans nos salles le 28 juin.