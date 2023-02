Indiana Jones 5 : pourquoi Harrison Ford a fait retirer certaines blagues

Dans le cinquième volet d’Indiana Jones, "Indiana Jones and the Dial of Destiny" ("Indiana Jones et le Cadran de la destinée") attendu en juin 2023, le célèbre aventurier a pris de l’âge. Du haut de ses 80 ans, Harrison Ford qui incarne le héros depuis le premier film en 1981 ne souhaite pas pour autant que son âge soit constamment un objet de plaisanterie dans le film.

Des "blagues sur le vieil Indy" ont d’ailleurs été retirées du script comme il l’explique dans une interview pour The Hollywood Reporter : "Il y avait beaucoup de blagues sur son âge dans le scénario. Nous les avons toutes retirées". L’acteur préfère provoquer le rire par des situations : "Il y a un moment où il s’observe lui-même au beau milieu d’une situation et dit 'Mais qu’est-ce que je fous là ?' Mais je déteste ce que j’appelle 'commenter l’histoire'. Je veux des situations grâce auxquelles le public a la possibilité de vivre le récit, pas d’être mené par le bout du nez avec des choses qui lui sont surlignées. Je préfère créer une attitude qui fasse office de blague sur l’âge que d’en parler."

Harrison Ford s’extasie en revanche sur le rajeunissement numérique de son personnage dans ce cinquième film dont on peut avoir un aperçu dans la bande-annonce (à la 43e seconde, lorsqu’on retire une cagoule de la tête d’Indiana Jones). Dans "Indiana Jones and the Dial of Destiny" l’histoire démarre en 1944, l’archéologue est censé avoir 45 ans. Le visage d’Harrison Ford a donc été rajeuni de 35 ans grâce à un logiciel conçu par la société d’effets spéciaux de George Lucas, le créateur de Star Wars mais aussi d’Indiana Jones. L’intelligence artificielle a pu réaliser cette prouesse en se servant des nombreuses images d’Harrison Ford tournées quand il était plus jeune.

Après ce film réalisé par James Mangold (et plus Steven Spielberg), Harrison Ford laissera de côté le chapeau et le fouet d’Indiana Jones.