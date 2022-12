Indiana Jones 5 : le réalisateur s'en prend aux trolls qui spéculent sur le remplacement d'Harrison Ford

N’essayez pas de deviner qui sera le prochain Indiana Jones, Harrison Ford est irremplaçable ! Voici en substance la réponse de James Mangold, réalisateur du prochain Indiana Jones, aux "trolls" qui tentent de faire "des clics" en spéculant sur la célèbre saga.

Alors que la bande-annonce de "Indiana Jones and the Dial of Destiny", cinquième volet de la série attendu en juin 2023, vient d’être dévoilée, son réalisateur (le premier à succéder à Steven Spielberg) a poussé un coup de gueule. Harrison Ford qui incarne depuis le premier film en 1981 le célèbre aventurier a annoncé il y a un moment déjà qu’après ce cinquième épisode il laisserait les mythiques chapeau et fouet au placard et se retirerait de la franchise. Depuis, les rumeurs sur celui ou celle qui lui succédera vont bon train évoquant notamment Phoebe Waller-Bridge, la créatrice de "Fleabag" et de "Killing Eve", qui joue la filleule d’Indiana Jones dans le prochain film. Des spéculations qui semblent agacer James Mangold. Répondant à un tweet il s’est énervé : "Encore une fois. Personne ne "prend le relais" ou ne remplace Indy pas plus que lui-même ne donne son chapeau ni n’est "effacé" à travers un tour de passe-passe. Il n’en a jamais été question, que ce soit dans une coupe ou dans le scénario – mais les trolls continuent à troller - c’est ainsi qu’ils obtiennent leurs clics."

Il continue : "Et s’il vous plaît, ne me fatiguez pas quand parfois un troll "a raison". Même un écureuil aveugle tombe sur une noix de temps en temps. Tout ce que l’on a à faire est de regarder les photos et les interviews et vous obtenez suffisamment d’informations pour faire des suppositions infondées sur l’intrigue d’un film." Le cinéaste précise ce qu’il entend par "troll": "La différence entre les trolls et les autres, c’est que les trolls essayent de se faire de l’argent en exploitant vos sentiments sur les films (...) Ils émettent des suppositions controversées en disant qu’elles proviennent de "sources" pour faire du clic. Lassez tomber."

A côté du prochain film, une série sur Indiana Jones serait en préparation.