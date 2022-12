Indiana Jones 5 : la bande annonce, très réussie, donne des frissons aux fans

Ca fait un moment qu’on l’attendait, cette bande annonce pour le 5e Indiana Jones dont le titre a été dévoilé par la même occasion : Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones et l’appel du destin, littéralement). Date de sortie : fin juin.

Après un épisode en 2009 fortement décrié (la productrice Kathleen Kennedy a récemment reconnu que le film avait été raté mais qu’évidemment, à l’origine, l’idée n’était pas de se moquer des spectateurs mais bien de faire le meilleur film possible, ce qu’ils n’avaient manifestement pas réussi à accomplir).

La bande annonce est très efficace et joue sur tous les tableaux, avec la dose inévitable de "fan service" (ces références appuyées destinées à faire plaisir aux fans… qui sont parfois les premiers agacés par ces procédés), à l’image de cette dernière scène montrée qui fait écho à une des plus célèbres du premier film, Les Aventuriers de l’arche perdue, sorti en 1981. Premier film dont on peut voir, comme annoncé auparavant, le personnage de Sallah, toujours interprété par John Rhys-Davies. On voit aussi Phoebe Waller-Bridge, la créatrice de "Fleabag" et de "Killing Eve", qui joue la nièce d’Indiana Jones et dont on dit qu’elle pourrait prendre la relève à l’avenir. On sait qu’une série serait en préparation.

On voit également, comme annoncé, un Harrison Ford rajeuni numériquement (et de manière étonnamment convaincante) pour les besoins des flash-backs.

Précisons encore que c’est le premier Indiana Jones à ne pas être réalisé par Steven Spielberg (c’est James Mangold qui est à la manœuvre).