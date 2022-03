Indian Wells : Un Nadal "super chanceux" frôle la défaite, Medvedev en toute sérénité

"Je pensais que j'allais perdre. Mais mon état d'esprit à 5-2 contre moi c'était: 'OK, je joue mal, mais je vais essayer de finir le match en ayant de meilleures sensations. Donc je dois me battre pour cela'. J'ai joué un peu mieux. Il a fait quelques erreurs. Puis à 5-3, 5-4, on ne sait jamais ce qui peut arriver...", a-t-il commenté.

Il a ainsi aligné quatre jeux consécutifs, instillant à chaque point gagné le doute chez son adversaire, de plus en plus conscient de passer si près de l'exploit. Et si Korda s'est redonné une chance en poussant le Majorquin au jeu décisif, ce dernier n'a pas manqué l'occasion de se sortir de ce match piège en imposant enfin son rythme, comme il l'avait fait au premier set.

Alors bien plus en jambes et dominateur, il avait donné l'impression de pouvoir en finir vite. Mais le 38e mondial a très bien réagi dans la deuxième manche, en accélérant la cadence et poussant dans ses retranchements Nadal qui a commis une pluie de fautes directes.

"J'ai été super chanceux aujourd'hui de passer, honnêtement. Je dois l'admettre, comme je dois reconnaître que je dois mieux jouer. Je vais travailler demain (dimanche) pour essayer d'être prêt" lundi, a ajouté le Majorquin qui affrontera le Britannique Daniel Evans. Para ailleurs, on a appris que Rafa ne disputera pas le Masters 1000 de Miami