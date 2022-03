Indian Wells : Rafael Nadal écarte Daniel Evans et aligne un 17e succès de rang en 2022

Rafael Nadal, 4e mondial, a conservé son brevet d’invincibilité en 2022. Lundi au 3e tour du Masters 1000 d’Indian Wells (dur/8.584.055 dollars), l’Espagnol a écarté en deux sets – 7-5, 6-3 - le Britannique Daniel Evans (ATP 29).

Mené 2-4 dans la première manche, le Majorquin est revenu à 5-5 avant de prendre le service d’Evans et de confirmer dans la foulée pour virer en tête (7-5). Plus solide dans tous les compartiments, il a encore resserré le jeu dans le 2e set pour s’échapper à 3-0 et conclure après 1h42 de jeu.

C’est la 17e victoire de rang en 2022 pour Nadal après trois titres en autant de tournois disputés, à Melbourne, l’Open d’Australie, ainsi qu’à Acapulco.