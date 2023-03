Indian Wells : Alcaraz bat Sinner et rejoint Medvedev en finale

Force est de constater qu'à Indian Wells, où il avance d'une case, puisqu'il avait été stoppé en demi-finale l'année dernière par Rafael Nadal, sa montée en puissance s'affirme à chaque match.

Ses retrouvailles avec Sinner, six mois après leur duel homérique qui avait tourné en sa faveur en quart de finale à Flushing Meadows, au bout de 5h15 d'une lutte exceptionnelle, en ont attesté.

Car l'Italien, qui était lui aussi en forme, dans le sillage d'un titre remporté à Montpellier, avant une finale perdue à Rotterdam en février, n'a cette fois fait jeu égal que dans la première manche.

Il pourra regretter cette balle de set manquée à 6-5, car Alcaraz sembla alors quelque peu fébrile. Mais ce dernier a vite resserré les boulons dans le tie-break, renvoyant chaque balle avec ses courses à "ibère-vitesse". Sur l'une d'elle, Sinner a hésité et fait faute, offrant à son rival une occasion qu'il n'a pas manquée, avec un gros revers croisé.

"Je savais que je devais élever mon niveau pour passer Jannik. C'était très serré au premier set. Au second, j'ai calmé mes nerfs, j'ai joué de manière plus détendue, ça a été la clé de tout", a-t-il expliqué.

D'entrée de seconde manche, le prodige de Murcie a en effet ravi le service de l'Italien, là encore au prix d'une défense exceptionnelle, ponctuée d'un lob pleine ligne, sous les yeux connaisseurs du légendaire Rod Laver et ceux ravis de la chanteuse P!nk et de l'actrice Charlize Theron.

Alcaraz, qui a aussi été le plus entreprenant et le plus tranchant dans cette rencontre (28 coups gagnants à 15) n'a ensuite jamais tremblé pour conserver cet avantage, sans concéder la moindre balle de break à son adversaire, bouclant l'affaire en 1h52 d'une énorme gifle de coup droit.