Indexation : votre tarif variable pour le gaz et l’électricité va-t-il monter ou baisser en janvier ? Quand le verrez-vous sur votre facture ?

Tout d’abord, il faut préciser que l’évolution exacte du tarif ne sera connue qu’en janvier : elle se basera en effet sur la moyenne d’indices recueillis tout au long du mois de décembre, et ne sera donc déterminée qu’une fois le mois écoulé. Cette évolution dépendra ensuite du type d’énergie, et de la fréquence d’indexation.

Pour l’électricité

Les contrats à indexation trimestrielle : ça va diminuer mais…

Ce sont les contrats de type "Easy" chez Engie ou Eneco Variable : à chaque début de trimestre, le prix de l’énergie est fixé pour 3 mois. Le tarif du Kwh d’électricité est ainsi déterminé selon une formule qui tient compte de la moyenne des cours enregistrés lors du mois précédant le trimestre de fourniture : le prix appliqué en janvier, février et mars 2023 sera ainsi calculé selon une formule qui se base sur les prix des marchés de décembre 2022.

Bien que le mois n’est pas terminé, on peut affirmer que le tarif au Kwh va baisser par rapport à celui qui était appliqué en octobre, novembre et décembre 2022. Comme le montre notre calculateur accessible ici, si le mois s’arrêtait aujourd’hui, le "ENDEX103", l’indice utilisé pour calculer ces tarifs, serait de 349,42€/MWh, contre 501,23 lors de la dernière indexation en octobre dernier. Soit une diminution de 30% qui va se marquer dans la partie "énergie" de votre facture : s’il était calculé aujourd’hui, le tarif du kwh d’électricité dans un contrat "Easy" passerait ainsi à 45 cents, au lieu de 62 cents lors du dernier trimestre 2022.

Une baisse attendue, puisque les cours de l’électricité ont atteint un pic au mois d’août, avant de redescendre. Mais une baisse qui reste mesurée, et des tarifs qui restent très hauts, car les cours ont connu une remontée au cours du mois de décembre, liée à une demande plus importante et à l’indisponibilité d’une partie du parc nucléaire français.