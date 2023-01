Indexation en février : selon votre type de contrat variable, statu quo ou baisse de 50% du gaz et de l’électricité

Ce sont les contrats de type "Easy" chez Engie ou Eneco Variable : à chaque début de trimestre, le prix de l’énergie est fixé pour 3 mois. Le tarif du Kwh d’électricité ou de gaz est ainsi déterminé selon une formule qui tient compte de la moyenne des cours enregistrés lors du mois précédant le trimestre de fourniture : le prix appliqué en janvier, février et mars 2023 a ainsi été calculé selon une formule qui se basait sur les prix des marchés de décembre 2022… et il ne changera plus avant avril.

Pas de surprise, donc, mais une mauvaise nouvelle, donc, pour tous ceux qui ont ce type de contrat, puisqu’ils ne profitent pas de la baisse continue des cours en janvier, et ce que ce soit pour le gaz ou l’électricité. Le tarif reste donc fixé pour le contrat Easy à presque 15 cents du kwh de gaz, et 43 cents (pour un compteur monohoraire) pour un kwh d’électricité. Près du double pour le gaz et plus du double pour l'électricité du tarif pour un contrat variable mensuel !

Pour espérer une baisse avec ce type de contrat, il faudra attendre avril… et espérer que la tendance actuelle se maintienne en mars : peu importent les cours actuels, la prochaine indexation dépendra en effet uniquement des prix de gros constatés sur les marchés en mars. Si ceux-ci venaient à remonter, il n’y aura tout simplement pas de baisse dans les tarifs.