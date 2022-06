Indexation automatique des salaires en Belgique : pour l’OCDE, "c’est un bon système", mais attention à la compétitivité

Chez Alexander De Croo, qui était aux côtés du patron de l’OCDE lors de la présentation du rapport, on s’est aussi exprimé sur "ce système unique" belge "où le pouvoir d’achat et la compétitivité sont liés". "Dans des moments comme celui-ci, l’indexation peut être très rapide. Dans certains pays, on commence à négocier aujourd’hui à propos de comment on protège le pouvoir d’achat. En Belgique, c’est fait. C’est automatique", a souligné Alexander De Croo.

Le Premier ministre a insisté lui aussi sur l’autre face de la médaille. S’il y a d’un côté l’indexation pour préserver le pouvoir d’achat, il y a, de l’autre, un mécanisme pour préserver la compétitivité des entreprises. "En comparaison avec d’autres pays, on devra peut-être, à un moment donné, se limiter à l’indexation et probablement pas beaucoup plus que l’indexation pour qu’on ne perde pas en compétitivité par rapport à d’autres pays", a ajouté Alexander De Croo. "Cette loi existe, elle est souvent mentionnée comme l’élément de base de notre système social. Cette loi est là et j’ai l’intention de la faire respecter", a précisé le Premier ministre.

Le double dossier de la compétitivité des entreprises et du pouvoir d’achat des ménages est sur la table du gouvernement. "Avant le 21 juillet, il y aura une décision à prendre", a précisé Alexander De Croo. "Ce n’est pas un secret que nous cherchons des solutions à long terme, mais je n’en dirai pas plus", a-t-il ajouté.

Ces derniers mois, les sujets de l’indexation automatique, de la norme salariale et de la compétitivité des entreprises ont été au cœur des débats. Du côté syndical, on a plaidé pour une révision de la loi sur la marge salariale. Du côté du patronat, on a alors voulu mettre dans la balance la fin de l’indexation automatique des salaires. Pas plus tard qu’hier, c’est le patronat flamand qui est monté au créneau en réclamant un saut d’index en échange d’une prime. Lundi prochain, les syndicats manifesteront sur le thème du pouvoir d’achat, estimant que l’indexation ne suffit plus.