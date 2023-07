Indépendantistes catalans : la justice de l'UE confirme la levée de l'immunité de Carles Puigdemont

Le Tribunal de l'Union européenne a rejeté mercredi les recours de trois eurodéputés indépendantistes catalans, dont Carles Puigdemont, qui contestaient la levée de leur immunité décidée en 2021 par le Parlement européen, selon un communiqué.

La décision concerne également Clara Ponsati et Toni Comin, des proches et ex-ministres de Carles Puidgemont. Tous sont exilés en Belgique et sont dans le collimateur de la justice espagnole depuis la tentative de sécession avortée de la Catalogne en 2017. Ils demandaient au Tribunal de l'UE d'annuler les décisions de levée de leur immunité.

Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de Justice de l'UE dans un délai de deux mois et dix jours à compter de sa notification.