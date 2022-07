Indépendance du Congo : quand des jeunes demandent l'enseignement de l’histoire coloniale belge

Le 20 juin dernier, la Belgique a restitué la dépouille du héros national du Congo, Patrice Lumumba, à sa famille mais aussi au peuple congolais. Et ce jeudi, le Congo a célébré ses 62 ans d’indépendance.

A cette occasion, Tarmac a décidé de réunir des jeunes issus de la diaspora et de tenter de comprendre leur point de vue sur cet événement historique et, de manière générale, sur les liens entre le Congo et la Belgique.

Thérèse a 18 ans, elle vient d’être diplômée du secondaire. Gracia, elle, est présidente, à 21 ans, du cercle étudiant panafricain Kilimandjaro à Saint-Louis. Elle est également étudiante en bachelier de droit. Stevie, 27 ans est très engagé auprès des jeunes de la diaspora congolaise, il est également en formation auprès du collectif Mémoire décoloniale.

Il existe un point commun entre ces jeunes : tous et toutes appellent un véritable enseignement de l’histoire coloniale belge.