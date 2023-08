En Ukraine, le 24 août est habituellement un jour de fête. Le pays célèbre son indépendance, obtenue en 1991. Mais aujourd’hui, après un an et demi de guerre, les habitants redoutent les bombardements russes. L’un d’eux, sur la ville de Dnipro, a tué sept personnes tôt ce matin. Et à Kiev, la capitale, de nombreux habitants ont préféré fuir pour passer la journée ailleurs. Maurine Mercier, notre correspondante en Ukraine, en a rencontré à une centaine de kilomètres au sud de Kiev.

Pour Katarina et Alex, pas question d’être à Kiev aujourd’hui : trop risqué. Alors, autour d’une table en pleine campagne, ils trinquent à la victoire. Mais le cœur n’y est pas, à cause de la contre-offensive qui patine.

"L’an dernier, pour la fête de l’indépendance, six ou sept amis étaient ici, avec nous, autour de la table, avec leurs familles. Certains sont malheureusement déjà morts", se souviennent-ils. L’an dernier, l’espoir régnait. Mais là, la peur que la guerre puisse durer des années les décourage.